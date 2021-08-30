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В нацпарке в Бурятии на целебных источниках обнаружили змею

В нацпарке в Бурятии на целебных источниках обнаружили змею
Общество,  Фото:tunkapark
Посетителей просят быть осторожными

В местности Хонгор Уула государственный инспектор национального парка «Тункинский» встретил в кронах кустарников змею. Ею оказался щитомордник обыкновенный.

- Щитомордник был спокойный, довольный и упитанный. Он лениво свисал на кустарнике и переваривал свой обед, - прокомментировал Леонид Прушенов, участковый госинспектор, на пути которого повстречался щитомордник.

Источники Хонгор Уула являются местом массового посещения. Гостей и местных жителей привлекают сюда не только целебные источники, но и живописные места.

В нацпарке напоминают, что щитомордник - ядовитая змея и просят при обнаружении не подходить к ней близко. Не стоит тревожить, пугать змею и пытаться её потрогать.

- Просим при посещении источников быть предельно внимательными и осторожными, - призывают сотрудники нацпарка.

Щитомордник сравнительно небольшая змея: длина тела этой рептилии обычно не превышает 70 см. Из названия видна главная отличительная особенность этой змеи – щитки на верхней части головы.

Щитомордник ядовит для человека, сами укусы очень болезненны. Если не проявлять враждебности по отношению к щитоморднику, змея не будет вести себя агрессивно. Наоборот, будет стараться избежать нежелательной встречи с человеком.

змея национальный парк

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