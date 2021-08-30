В нацпарке в Бурятии на целебных источниках обнаружили змею





В местности Хонгор Уула государственный инспектор национального парка «Тункинский» встретил в кронах кустарников змею. Ею оказался щитомордник обыкновенный.- Щитомордник был спокойный, довольный и упитанный. Он лениво свисал на кустарнике и переваривал свой обед, - прокомментировал Леонид Прушенов, участковый госинспектор, на пути которого повстречался щитомордник.Источники Хонгор Уула являются местом массового посещения. Гостей и местных жителей привлекают сюда не только целебные источники, но и живописные места.В нацпарке напоминают, что щитомордник - ядовитая змея и просят при обнаружении не подходить к ней близко. Не стоит тревожить, пугать змею и пытаться её потрогать.- Просим при посещении источников быть предельно внимательными и осторожными, - призывают сотрудники нацпарка.Щитомордник сравнительно небольшая змея: длина тела этой рептилии обычно не превышает 70 см. Из названия видна главная отличительная особенность этой змеи – щитки на верхней части головы.Щитомордник ядовит для человека, сами укусы очень болезненны. Если не проявлять враждебности по отношению к щитоморднику, змея не будет вести себя агрессивно. Наоборот, будет стараться избежать нежелательной встречи с человеком.