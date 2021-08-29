В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви



г. Улан-Удэ - 8(3012) 23-03-55;

г. Гусиноозерск, Селенгинский район - 8(30145) 43-736;

п. Кырен, Тункинский район - 8 (30147) 41-153.



28 августа поступило сообщение, что на пике Любви вблизи посёлка Аршан туристка, предположительно, сломала ногу. Самостоятельно женщина передвигаться не могла.На помощь выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из посёлка Кырен. Обнаружив женщину, они оказали ей первую помощь, наложили шину. Туристку на носилках эвакуировали в Аршан, где передали работникам скорой помощи.Известно, что тургруппа не была зарегистрирована.- Собираясь в туристический поход, необходимо сообщить об этом спасателям. Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по республике, - предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.За помощью можно обратиться по телефонам «112» и «101».Телефоны БРПСС: