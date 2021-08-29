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В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви

В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристка не могла самостоятельно передвигаться

28 августа поступило сообщение, что на пике Любви вблизи посёлка Аршан туристка, предположительно, сломала ногу. Самостоятельно женщина передвигаться не могла.

На помощь выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из посёлка Кырен. Обнаружив женщину, они оказали ей первую помощь, наложили шину. Туристку на носилках эвакуировали в Аршан, где передали работникам скорой помощи.

Известно, что тургруппа не была зарегистрирована.

- Собираясь в туристический поход, необходимо сообщить об этом спасателям. Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по республике, - предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.

За помощью можно обратиться по телефонам «112» и «101».

Телефоны БРПСС:

г. Улан-Удэ - 8(3012) 23-03-55;
г. Гусиноозерск, Селенгинский район - 8(30145) 43-736;
п. Кырен, Тункинский район - 8 (30147) 41-153. 
Пик Любви туризм спасатели

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