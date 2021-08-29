«Пушкин, Гоголь и Толстой в Закаменске»: В Бурятии открылась библиотека после капремонта









Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня основания библиотеки и присвоения ей имени известного земляка, поэта Мэлса Самбуева.



- С апреля 2021 года капитальный ремонт вёлся по двум программам. В связи с тем, что библиотека располагается в многоквартирном доме, ремонт кровли осуществлял Фонд капитального ремонта. Сумма контракта составляла 3 млн 339 тысячи рублей, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.



Основные же работы на сумму 17 млн 363 тысячи рублей проведены в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».



- Я рада, что районная библиотека значительно улучшила свои условия. Многое сделано в Закаменском районе по этой госпрограмме, и то, чего нам не хватает – мы получаем именно благодаря ей, - отметила министр культуры республики Соелма Дагаева.



Отремонтирован фасад здания, кровля, системы водоснабжения и теплоснабжения. Проведён ремонт полов, подвального помещения, обустройство доступной среды, оштукатуривание стен и потолков, заменено электрооборудование, двери, окна, установлена вентиляция. В связи с организацией нового фойе библиотеки реконструирован главный вход.



Также в Закаменске состоялось торжественное вручение ключей от новых школьных автобусов, закупленных для учреждений образования района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».









Накануне, 28 августа, прошло торжественное открытие межпоселенческой центральной библиотеки Закаменского района после капитального ремонта. На открытии присутствовали «Пушкин», «Гоголь» и «Толстой». Артисты продекламировали на празднике известные произведения: к примеру, стихотворение Александра Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может…» на бурятском языке.