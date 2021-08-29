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В Бурятии за сутки выявили 93 новых случая коронавируса

В Бурятии за сутки выявили 93 новых случая коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В отделениях реанимации находятся 49 пациентов

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 29 августа зарегистрировано 56231 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 431) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки в Бурятии выявили 93 новых случая коронавируса.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 29 августа, число контактных лиц – 7138 человек.

По данным министерства здравоохранения Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 48 984 человек, в том числе за минувшие сутки 19 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 74 человека.

В стационарах региона получают лечение 386 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 304. В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 23), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 511 коек: занято – 386, свободно – 125 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,5%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1179 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1773 человека, за прошедшие сутки смертей от ковида не зафиксировано. 

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