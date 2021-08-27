Выздоровели более 55 тысяч человек
За прошедшие сутки в Забайкальском крае выявлено 189 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 63 227 забайкальцев.
Накануне 202 человека вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших составило 55 385.
В моногоспиталях Забайкалья 110 человек находятся в тяжёлом состоянии, 41 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 294 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 56 тысяч. Суточный прирост составил 99 больных.
За сутки в Забайкалье выявили 189 больных COVID-19
Общество, Фото:
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