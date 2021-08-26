Данных о пострадавших или разрушениях не поступало
Вчера, 25 августа, в аймаке Умнеговь Монголии было зафиксировано два землетрясения магнитудой до 4,9. По данным института астрономии и геофизики Монголии первый случай подземных толчков магнитудой 3,6 произошёл в 18:11 в 38 километрах к северу от сомона Сэврэй. После этого, в 20:51 того же дня землетрясение магнитудой 4,9 был зафиксировано в 15 километрах к юго-западу от сомона Баян-Овоо.
Согласно информации из аймака Умнеговь, местные жители ощутили незначительные подземные толчки. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что 23 августа в 4:37 часов утра в аймаке Хувсгел было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр находился в 74 км к северу от сомона Алаг-Эрдэнэ аймака Хувсгел. Подземные толчки ощутили не только местные жители, но и жители Бурятии и Иркутской области.
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
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