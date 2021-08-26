Байкальских нерп «чипировали»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На нерп установили спутниковые датчики



С 27 июля по 17 августа состоялась очередная летняя экспедиция по изучению состояния популяции байкальской нерпы. Традиционно полевые работы прошли на Ушканьих островах, где летом собирается множество нерп.



Экспедицию организовал Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН). В ней приняли участие ведущие специалисты ИПЭЭ РАН и студенты биологического факультета МГУ в рамках учебной практики, а также сотрудники байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Научно-исследовательские работы проводились по трём направлениям.



Во-первых, велись визуальные наблюдения за залёжкой нерп на острове Тонкий. Специалисты оценивали численность популяции нерпы, количество больных и неперелинявших животных. Эти работы являются продолжением работ, начатых в рамках летней экспедиции 2020 года.



- Во-вторых, производился учёт нерпы с помощью квадрокоптера на трёх из четырёх островов Ушканьего архипелага. Учёт на острове Тонкий проводился после визуального учёта, что поможет учесть животных, которые находились под водой и были недоступны для визуального наблюдения. Учёты, проводимые на островах Долгий и Круглый, позволят более точно оценить общую численность байкальской нерпы на Ушканьих островах, - сообщили в фонде «Озеро Байкал».



В-третьих, за время экспедиции были отловлены животные для установки спутниковых передатчиков и взятия биологических образцов для дальнейших исследований.



Всего было отловлено 26 нерп, на 17 из которых были установлены спутниковые передатчики для отслеживания перемещения животного. У всех животных были взяты образцы шерсти, вибриссов и крови для дальнейших лабораторных анализов.



Изучение популяции байкальской нерпы выполняется в рамках комплексной программы исследования байкальской нерпы, утверждённой ИПЭЭ РАН на период до 2025 года при поддержке фонда «Озеро Байкал».

