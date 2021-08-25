Бесплатные киносеансы пройдут в 6 кинотеатрах и 2 театрах края
Шесть кинотеатров Забайкальского края 28 августа примут участие в традиционной ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». В этом году забайкальцы увидят три отечественные картины 2020-2021 года: «Огонь» (6+) режиссёра Алексея Нужного, «Конёк-Горбунок» (6+) режиссёра Олега Погодина и «Пальма» (6+) режиссёра Александра Домогарова младшего.
Пригласительные билеты на просмотр фильмов можно получить в кассах кинотеатров «Бригантина» в Чите, «Авангард» в Кокуе Сретенского района, «Восток» в Борзе, «Нерча» в Нерчинске, «Россия» в Первомайском, «Экран» в Карымском, «Космос» в Балее.
По словам организаторов, зрителей «Бригантины» ждут подарки, скидки на буфетную продукцию, фотозона и многое другое.
Кроме того, к акции присоединяются театр национальных культур «Забайкальские узоры» и национальный театр песни и танца «Амар сайн», которые на базе своих учреждений, также будут демонстрировать бесплатные показы картин. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Напомним, что в Бурятии ко всероссийской акции «Ночь кино» присоединятся десять муниципальных кинозалов, а также дома культуры Прибайкальского и Баргузинского районов.
Возрастное ограничение 6+
Забайкалье присоединится к акции «Ночь кино»
Общество, Фото:
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