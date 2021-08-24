В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»

В Улан-Удэ «Современник» и «Седьмое небо» бесплатно покажут три российские картины



В Улан-Удэ муниципальные кинотеатры «Современник» и «Седьмое небо» приглашают 28 августа на всероссийскую акцию «Ночь кино-2021» (6+). Ежегодная акция пройдёт в России уже в шестой раз.



По информации республиканского центра народного творчества, в Бурятии ко всероссийской акции «Ночь кино» присоединятся десять муниципальных кинозалов, а также дома культуры Прибайкальского и Баргузинского районов.



В программу 2021 года по всей стране включены три российских картины 2020 и 2021 годов: «Огонь» (6+) режиссёра Алексея Нужного, «Конёк-горбунок» (6+) режиссёра Олега Погодина и «Пальма» (6+) режиссёра Александра Домогарова-младшего.



Вход на сеансы свободный. Однако количество мест ограничено: в связи с эпидемиологической обстановкой ведётся предварительная запись. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.