В Монголии построят «второй» Улан-Батор

В долине Хушиг появятся новые города
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн собирается построить в аймаке Туве второй Улан-Батор. Об этом он заявил 24 августа на встрече с жителями аймака. Также в рамках этой встречи премьер представил обзор работы правительства, заслушал мнения граждан и ответил на их интересующие вопросы.
- Каждое правительство выдвигает 1-5 стратегических целей и стремится их реализовать. Для меня это развитие долины Хушиг. Поэтому я в качестве главы правительства уделю в своей работе больше внимания аймаку Туве. Одним словом, наша цель – сделать долину Хушиг вторым Улан-Батором. С точки зрения регионального развития это означает, что правительство будет относиться к аймаку Туве наравне со столицей. Другого выбора нет. Также будем работать над созданием крупных населённых пунктов в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Дорноговь и Умнеговь. Это обусловлено тем, что загруженность автодорог Улан-Батора увеличивается день ото дня и почти достигла максимальных десяти баллов, следует из данных исследования, - пояснил Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн.
Напомним, что ранее было принято решение об учреждении временной дирекции по управлению и развитию долины Хушиг, располагающейся на территории сомонов Сэргэлэн и Зуунмод аймака Туве. До этого, в апреле 2020 года, парламент утвердил постановление о строительстве городов Новый Зуунмод и Майдар в этой долине.
С развитием транспортных и логистических центров здесь появятся новые рабочие места в сфере культуры, туризма и лёгкой промышленности. Ожидается, что в долине Хушиг будут построены три очистных сооружения мощностью 20 тыс. кубометров сточных вод в сутки, пять водных резервуаров, автодорожная сеть, электростанция и теплоцентраль, а также новая инфраструктура. После этого, согласно генплану, начнётся строительство жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
Кроме этого, после открытия нового международного аэропорта «Чингисхаан» в долине Хушиг правительство начало реализацию проекта строительства железной дороги «Богдхан». Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии построят «второй» Улан-Батор
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