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В Монголии открылся международный аэропорт «Чингисхаан»

В Монголии открылся международный аэропорт «Чингисхаан»
Общество,  Фото:pixabay.com
Новый аэропорт расположен в 50 км к югу от Улан-Батора

4 июля в Монголии официально запущен в эксплуатацию новый международный аэропорт «Чингисхаан», построенный на льготные кредитные средства правительства Японии. Первый рейс из новой воздушной гавани был осуществлён национальной авиакомпанией МИАТ в Токио.

- Ввод в эксплуатацию этого аэропорта имеет большое значение для развития нашей страны, а также появилась полная возможность для развития города Шинэ зуун мод, одобренного парламентом. Кроме того, в Монголии открывается новый логистический центр. С появлением новой воздушной гавани расцветёт новая жизнь. Я полностью уверен, что город Шинэ зуун мод станет главным местом жительства людей и будет развиваться как крупный деловой, экономический и торговый район, - подчеркнул президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии открытия.

Новый аэропорт расположен в 50 км к югу от Улан-Батора в долине Хушиг аймака Тув. Он может принимать до 3 млн пассажиров в год. Площадь аэродрома, имеющего одну взлётно-посадочную полосу длиной 3600 метров и шириной 45 метров, составляет порядка 104 тысяч квадратных метров, а площадь пассажирских терминалов – около 35 тысяч квадратных метров.

Аэропорт «Чингисхаан» был построен в рамках финансового сотрудничества между правительством Монголии и правительством Японии. Он соответствует международным стандартам и использует передовые японские технологии.

Управление новым аэропортом в течение следующих 15 лет будет осуществляться монголо-японской совместной компанией New Ulaanbaatar International Airport. Она была создана в рамках партнёрства между японскими корпорациями и правительством Монголии. Это первый случай, когда частная компания взяла на себя ответственность за управление аэропортом в стране.

Помимо этого, правительство Японии участвовало в проекте развития нового аэропорта, а также в разработке плана переезда, техническом обслуживании, поставок топлива, управления арендой аэропорта и стратегий ценообразования с Японским агентством международного сотрудничества. Проект развития был завершён с общим объёмом финансирования 65,6 млрд иен в период с июня 2013 года по апрель 2020 года.

Аэропорт будет обслуживать самолеты 12 авиаперевозчиков, таких как «Монгольские авиалинии» (МИАТ), «Aero Mongolia», «Hunnu Air», «Eznis Airways», «Air China», «Аэрофлот», «Ангара», «Турецкие авиалинии», «Korean Air», «Asiana Airlines», «Air Busan» и «SCAT Airlines». В настоящее время «Чингисхаан» заменит ранее функционировавший аэропорт «Буянт-Ухаа».

С 4 июля автобусы начали курсировать из четырёх остановок Улан-Батора в новый аэропорт. Поездка в один конец между аэропортом и столицей займёт около 80-100 минут. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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