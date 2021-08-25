 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод

В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты сообщают, что большинство грибов сейчас поражены червями

В Бурятии до 14 сентября действует особый противопожарный режим, в рамках которого в лесах ограничено посещение и пребывание людей и въезд в них автомобилей, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования. Легально отдыхать в Улан-Удэ можно на островах Комсомольский, Богородский и на футбольном поле на Верхней Берёзовке.

Для сбора грибов, ягод и сбора лекарственных растений для собственных нужд, посещать городские леса на территории:

в Железнодорожном районе - на Верхней Берёзовке за Этнографическим музеем народов Забайкалья, за кафе «Кулькисон», лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа», лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша».

в Октябрьском районе – в районе 6 км. Спиртзаводской трассы по левой стороне автодороги Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района.

При этом в лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, готовить пищу на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием мангалов.

- Наши лесники сообщают, что не нужно сильно стремиться собираться грибы, так как большинство грибов сейчас поражены червями, а урожай диких ягод небольшой. Также мы советуем не забывать о безопасности в лесу. Ранее в километре от Этнографического музея на тропе здоровья были отмечены следы медведя, фото которых были опубликованы главой Бурятии Алексеем Цыденовым в социальных сетях. Бурприроднадзор привлёк охотников для отслеживания. Неопытные люди, не знающие местность, могут легко заблудиться, поэтому жизненно важно иметь с собой полностью заряженный телефон, компас, при наличии навигатор или приложение с навигатором, которое можно установить на любой телефон. При посещении лесов просим не мусорить, не повреждать кустарники, деревья, не уничтожать шлагбаумы, аншлаги и знаки, установленные лесничеством, - призвал главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Максим Зятьков.

Леса патрулируют ежедневно. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.


грибы ягодные культуры Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале в Бурятии проведут два субботника
На Байкале в Бурятии проведут два субботника
Общество, 25.08.2021
Количество волонтёрских мест, которое смогут обеспечить питанием и транспортировкой, ограничено
В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод
В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод
Общество, 25.08.2021
Специалисты сообщают, что большинство грибов сейчас поражены червями
Площадь Революции в Улан-Удэ обещали превратить в зелёную зону
Площадь Революции в Улан-Удэ обещали превратить в зелёную зону
Общество, 25.08.2021
На площади Революции появятся более 30 деревьев и сухой фонтан
Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»
Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»
Общество, 25.08.2021
Юрий Козлов часто приезжает в республику и проводит сложнейшие операции детям
В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне
В Бурятии COVID-19 держится примерно на одном уровне
Общество, 25.08.2021
С начала пандемии в республике умерли более 1,7 тысячи больных коронавирусом
В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
Общество, 25.08.2021
Оросительная система не содержалась в надлежащем состоянии
Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине
Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине
Общество, 25.08.2021
Выставка юных художников будет посвящена предстоящей зимней Олимпиаде
В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
Общество, 25.08.2021
Интервью будут демонстрироваться в экспозиции музея ГУЛАГа
В Улан-Удэ днём до +22
В Улан-Удэ днём до +22
Общество, 25.08.2021
Ночные температуры в Бурятии опускались до +1
В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»
В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»
Общество, 24.08.2021
В Улан-Удэ «Современник» и «Седьмое небо» бесплатно покажут три российские картины
Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму
Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму
Общество, 24.08.2021
Он покажет моноспектакль по произведению Эрнеста Хэмингуэя
Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Общество, 24.08.2021
Победители разделят призовой фонд в 1,8 млн рублей
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
Общество, 24.08.2021
В акции примут участие работники рыбоохраны и школьники
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Общество, 24.08.2021
Глэмпинг в Листвянке вошёл в шорт-лист конкурса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^