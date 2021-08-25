В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод

Специалисты сообщают, что большинство грибов сейчас поражены червями



В Бурятии до 14 сентября действует особый противопожарный режим, в рамках которого в лесах ограничено посещение и пребывание людей и въезд в них автомобилей, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования. Легально отдыхать в Улан-Удэ можно на островах Комсомольский, Богородский и на футбольном поле на Верхней Берёзовке.



Для сбора грибов, ягод и сбора лекарственных растений для собственных нужд, посещать городские леса на территории:



в Железнодорожном районе - на Верхней Берёзовке за Этнографическим музеем народов Забайкалья, за кафе «Кулькисон», лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа», лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша».



в Октябрьском районе – в районе 6 км. Спиртзаводской трассы по левой стороне автодороги Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района.



При этом в лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, готовить пищу на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием мангалов.



- Наши лесники сообщают, что не нужно сильно стремиться собираться грибы, так как большинство грибов сейчас поражены червями, а урожай диких ягод небольшой. Также мы советуем не забывать о безопасности в лесу. Ранее в километре от Этнографического музея на тропе здоровья были отмечены следы медведя, фото которых были опубликованы главой Бурятии Алексеем Цыденовым в социальных сетях. Бурприроднадзор привлёк охотников для отслеживания. Неопытные люди, не знающие местность, могут легко заблудиться, поэтому жизненно важно иметь с собой полностью заряженный телефон, компас, при наличии навигатор или приложение с навигатором, которое можно установить на любой телефон. При посещении лесов просим не мусорить, не повреждать кустарники, деревья, не уничтожать шлагбаумы, аншлаги и знаки, установленные лесничеством, - призвал главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Максим Зятьков.



Леса патрулируют ежедневно. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.





