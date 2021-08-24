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Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей

Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующий указ подписал Путин

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

Указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию» и «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» опубликованы на сайте Кремля.

Первый указ касается тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах. Во втором указе речь идёт обо всех пенсионерах.

Деньги обещают начислить в сентябре. Если пенсионер не получил эти деньги в сентябре, выплата может быть произведена позднее, говорится в указах.

Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.


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