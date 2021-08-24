Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей

Соответствующий указ подписал Путин



Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.



Указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию» и «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» опубликованы на сайте Кремля.



Первый указ касается тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах. Во втором указе речь идёт обо всех пенсионерах.



Деньги обещают начислить в сентябре. Если пенсионер не получил эти деньги в сентябре, выплата может быть произведена позднее, говорится в указах.



Подавать заявление не нужно: Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства.





