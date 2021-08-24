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Новый актёр Русского драмтеатра в Улан-Удэ: «Вначале было страшно»

Новый актёр Русского драмтеатра в Улан-Удэ: «Вначале было страшно»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Труппу театра пополнил уроженец Гусиноозёрска

В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева новый артист – Семён Федоров. Актёр пополнил труппу бестужевцев. Он уже принял участие в творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год шестой», сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.


Семён Федоров уроженец Бурятии, он родился в Гусиноозёрске. По окончании школы поступил в Восточно-Сибирский государственный институт культуры на специальность «режиссёр эстрады и театрализованных представлений». После института работал педагогом в детском музыкально-эстрадном театре «Королёк», где преподавал актёрское мастерство. Некоторое время артист работал в районном доме культуры Гусиноозерска «Шахтёр» режиссёром и преподавателем.

В августе 2021 года Семён Федоров принят в труппу Русского драматического театра имени Бестужева, где сразу же стал одним из участников творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год шестой». Актёр был занят в эскизе Матвея Матвеева «Мальчик-с-пальчик» (6+) по мотивам одноименной сказки Шарля Перро.

– Вначале было очень волнительно, даже страшно, пару дней пребывал в некотором шоковом состоянии. Ведь это Русский драмтеатр, на спектакли которого мы ходили в студенчестве, артисты, которых нам ставили в пример. Но первый мандраж прошел, сейчас активно включился в работу. Как говорят, не бойся, пусть тебя бояться, – поделился впечатлениями Семён Федоров.
актеры Русский драмтеатр

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