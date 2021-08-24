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Житель Красноярского края добрался на инвалидной коляске до Байкала

Житель Красноярского края добрался на инвалидной коляске до Байкала
Общество,  Фото:страница Виктора Сибирина
Его путешествие длилось 42 дня

Житель Ачинска Красноярского края добрался на инвалидной коляске до Байкала. Виктор Сибирин подробно рассказывал о своём путешествии в социальных сетях.

- Тяжело ли ехать? Этот вопрос бьёт все рекорды по задаваемости. А теперь серьёзно... Тяжело терять родственников, близких и родных тебе людей. А в моём случае - это не то слово. ТРУДНО... СЛОЖНО... Вот те слова.... Да - и трудно, и сложно, и периодически хочется всё бросить и позвонить, чтобы тебя забрали... Но. Эта пресловутая частица «но». 1418 км, от точки А до точки. 1418 дней шла Великая Отечественная война. Я никому ничего не хочу доказать. Просто. Чтобы помнили, - отмечал мужчина в Instagram.

Откровенно он рассказывал о людях, которых встречал по дороге.

- «Понаражают недоделков, потом государству корми их, и людям проехать негде», - такую фразу выдал мне водитель легковушки в одной из пробок на трассе. Обидно? Пожалуй, нет. Я не в том возрасте и положении, чтобы обижаться. Мне почему-то стало искренне жалко этого мужчину, вроде бы лет уже к 50. Сын лет 17-ти рядом сидит и искренне извиняется взглядом и пожимает плечами, мол «А я что сделаю, отец, он такой». И ведь дело даже не в том, родился ты инвалидом или стал таким другим, не таким как все. Дело в восприятии таких других. И тут же следом, через пару машин: «Молодчага, ты сможешь». Вот такая разница в мировосприятии. И возраст-то у людей один и тот же, - делится Виктор Сибирин.

Его путешествие заняло 42 дня, он преодолел 1418 километров. С собой он взял палатку, спальник и необходимые вещи.

- Ну, вот я добрался. Это просто огонь. Силища просто неимоверная. Просто супер. Несмотря на дождь, несмотря на ветер, я здесь. Насчет купаться – меня волной унесёт. Но ножки помочу – это 100%. Одним словом, классно, - рассказал он подписчикам на берегу Байкала.

Домой Виктор отправился на поезде.
Байкал путешественники

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