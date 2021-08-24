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В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
10 лет назад Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир побывал в Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки в честь этого события

23 августа в Улан-Удэ начала работу фотовыставка (0+), посвящённая 20-летию визита тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира в Российскую Федерацию и 10-летию его визита в регионы Сибири и Дальнего Востока России, в том числе и в Бурятию.

На открытии выставки с приветственным словом выступила министр культуры республики Соелма Дагаева, руководитель хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР в городе Владивостоке и заместитель генерального консула КНДР господин Ким Чжэ Чжон.

- КНДР и Бурятия очень активно сотрудничают в плане культуры. Корейские художники очень любят устраивать у нас выставки. Выставки проходили у нас во всех музея: и Кяхтинском краеведческом, и в музее имени Сампилова, в Художественном музее. И знаете, всегда интересные работы корейских художников. Сегодня, я думаю, вы все получите удовольствие от фоторабот, - сказала Соелма Дагаева.

- Мы увенчаем памятную дату – 20-летия исторического визита лидера Ким Чен Ира в Российскую Федерацию и 10-летия его визита в регионы Сибири, Дальнего Востока. Во время официального визита в Россию в августе 2001 года товарищ Ким Чен Ир провёл встречу с президентом Владимиром Владимировичем Путиным и подписал Московскую декларацию КНДР и РФ. А в августе 2011 года встретился с президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Улан-Удэ, - напомнил Ким Чжэ Чжон.

По мнению Даримы Литвинцевой, заместителя директора Национального музея Бурятии, выставка будет интересна для многих.

- Я думаю, что эта выставка будет очень полезной для дальнейшего укрепления дружбы российскими и корейскими народами, - отметила Дарима Литвинцева.

Господин Ким Чжэ Чжон сообщил, что на улан-удэнской фотовыставке представлены фотографии, сделанные самим Ким Чен Иром во время поездки по России в 2001 и 2011 годах.

- Я рад, что в этом прекрасном городе Улан-Удэ, где побывал наш великий товарищ Ким Чен Ир и встречался с вашим президентом Российской Федерации, провёл и открыл фотовыставку. Я надеюсь на то, что эта выставка показывает населению Республики Бурятия и Улан-Удэ о том, что отношения между двумя странами отлично развивались и будут укрепляться на высоком уровне, в связи с желанием и требованием народов двух стран, - сказал господин Ким Чжэ Чжон.

Соелма Дагаева, в свою очередь, поделилась воспоминанием об этом визите руководителей двух стран десятилетней давности. Тогда были приняты беспрецедентные меры безопасности, рассказала министр культуры. К железнодорожному вокзалу Улан-Удэ было не подобраться.

- Был большой ажиотаж. Помню, что меры безопасности были предприняты очень мощные. На железнодорожном вокзале, куда прибывал Ким Чен Ир, со всех сторон было всё оцеплено. Нашим журналистам даже рекомендовали снять очки, потому что очки могли блеснуть на солнце. И пугали тем, что стрелки Ким Чен Ира будут наготове и любое подозрение – в мерах безопасности, - рассказала Соелма Дагаева.

Улан-удэнская выставка состоит из трёх частей: приезд Ким Чен Ира 20 лет назад в Россию, его приезд 10-летней давности и третья часть, в которой рассказывают о городе в Северной Корее.

Выставка работает до 15:00 25 августа. Вход свободный. Без возрастных ограничений.

Бронированный спецпоезд лидера Северной Кореи прибыл в Улан-Удэ 23 августа 2011 года. Ким Чен Ир осмотрел город, поклонившись на площади Советов памятнику Ленина. Также его свозили на Улан-Удэнский авиазавод. Во время визита он в сопровождении тогдашнего президента Бурятии Вячеслава Наговицына даже заглянул в «Мегатитан» из интереса к российским продуктам.

Также Ким Чен Ир отправился на Байкал, где осмотрел участок «Байкальской гавани», искупался в бассейне с озерной водой и пообедал блюдами бурятской кухни. На родине «великого руководителя» тогда сообщалось, что его визит в Россию вызвал восторженную реакцию. Так, генерал Корейской народной армии Ким Ю Хо заявил, что сообщение о поездке вождя по РФ «наполнило сердца военнослужащих чувством беспредельной любви к своему лидеру».

24 августа на территории воинской части Сосновый Бор Ким Чен Ир встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Большая часть переговоров прошла в формате тет-а-тет.

В том же 2011 году, в декабре, 69-летний Ким Чен Ир скончался. Тогда сообщалось, что он ушёл из жизни «от психического и физического переутомления, вызванного работой на благо Родины». 






КНДР фотовыставка

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