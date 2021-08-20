Детей в комнате общежития нашла соседка
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 18 августа в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от женщины, проживающей в общежитии на улице Буйко. Она рассказала, что в соседней комнате находятся две маленькие девочки одни и без присмотра.
Девочки плохо говорят и не смогли назвать имена родителей. На вид им по три года и пять лет.
Детей увезли в реабилитационный центр, а полиция обратилась к жителям Бурятии с просьбой помочь установить личности детей и их родных.
Сегодня объявилась мать, бросившая маленьких дочерей.
- Сегодня 45-летняя женщина вернулась в общежитие. Соседка объяснила ей, что девочек забрали сотрудники полиции и женщина пришла в дежурную часть, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Известно, что женщина злоупотребляет спиртным. В настоящее время решается вопрос о привлечении её к ответственности.
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру
Детей в комнате общежития нашла соседка
Работы выполнены на 80%
Мастер-класс провёл фотограф Евгений Печкин
Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Близится к концу работа в Муйском районе
Мероприятие состоялось на плацу управления Росгвардии
Малышка, которая раньше не могла даже поднять голову, становится всё крепче
Одному из мужчин потребовалась помощь медиков
В колонии отметили День городошного спорта
Число госпитализированных больных опустилось ниже отметки 500
Почти все проверенные общественниками детские площадки получили замечания
На радикальные меры пошли сотрудники управляющей компании
Сотрудники Национального музея успели побывать в 10 районах
«Травку» мужчина собрал в поле