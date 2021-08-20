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В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей

В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
Общество, 
Детей в комнате общежития нашла соседка

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 18 августа в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от женщины, проживающей в общежитии на улице Буйко. Она рассказала, что в соседней комнате находятся две маленькие девочки одни и без присмотра.

Девочки плохо говорят и не смогли назвать имена родителей. На вид им по три года и пять лет.

Детей увезли в реабилитационный центр, а полиция обратилась к жителям Бурятии с просьбой помочь установить личности детей и их родных.

Сегодня объявилась мать, бросившая маленьких дочерей.

- Сегодня 45-летняя женщина вернулась в общежитие. Соседка объяснила ей, что девочек забрали сотрудники полиции и женщина пришла в дежурную часть, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Известно, что женщина злоупотребляет спиртным. В настоящее время решается вопрос о привлечении её к ответственности.
дети

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