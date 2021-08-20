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С Шумакских источников вертолётом эвакуировали двух туристов

С Шумакских источников вертолётом эвакуировали двух туристов
Общество,  Фото:БПСО
Одному из мужчин потребовалась помощь медиков

19 августа спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) вертолётом эвакуировали с Шумакских источников двух туристов.

Одного мужчину передали врачам скорой помощи в Иркутске с приступом панкреатита, другого – с вывихом плеча, от помощи врачей отказался, сообщили в БПСО.


Как сообщал «Байкал-Daily», также байкальские спасатели разыскали мужчину с тремя детьми, которые сплавлялись на реке Турка Прибайкальского района Бурятии и не вернулись к условленному сроку. Семью обнаружили в восьми километрах от села Золотой Ключ ниже по течению реки Турка. Им не потребовалась помощь.
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