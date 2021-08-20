Поисковые работы проводились на реке Турка
Пять спасателей Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда завершили работы по поиску семьи на реке Турка в Прибайкальском районе Бурятии.
Мужчина и трое детей – жители села Гремячинск – 16 августа на пятиместной резиновой лодке отправились на сплав. К условленному сроку они не вернулись.
Спасатели обнаружили мужчину с детьми в восьми километрах от села Золотой Ключ ниже по течению реки Турка.
От помощи семья отказалась, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы помогли двум мужчинам, лодка которых перевернулась.
В Бурятии искали семью, сплавлявшуюся по реке и не вышедшую связь
Происшествия, Фото:
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