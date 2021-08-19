На Левом берегу в Улан-Удэ откачивают паводковые воды

- Сейчас хозяева трёх-четырёх домов не могут проехать к своим участкам. Откачка воды покажет, с какой скоростью прибывает вода, - сообщил старший маневренной группы Сергей Вашкевич.







Сейчас циклон с дождями сместился на север республики. Круглосуточный мониторинг ситуации продолжается.













Сегодня силами управления по ЧС администрации Улан-Удэ ведётся откачка грунтовых вод на Левом берегу. Работы ведутся в низменных участках в переулке Грачевского, расположенном у реки Степная протока, сообщили в пресс-службе администрации города.Задействованы три помпы и четыре сотрудника. Откачка проводится для мониторинга подъёма грунтовых вод на данном участке и проезда автомобилей.Сегодня уровень реки Селенга повысился на четыре сантиметра и составляет 204 см. Предыдущие четверо суток вода снижалась. По сравнению с пиковым уровнем 14 августа, когда подъём реки был зафиксирован на отметке 243 см, вода спала на 39 сантиметров.