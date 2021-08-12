В Бурятии надеются не допустить вспышек ковида к началу учебного года

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В торговых центрах перед 1 сентября как раз вырастет поток посетителей



12 августа зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской провёл очередное оперативное совещание по профилактике коронавирусной инфекции.



В торговых центрах и комплексах перед началом учебного года ожидается сезонное увеличение потока покупателей. В связи с этим Мордовской отметил необходимость контроля со стороны глав муниципалитетов за обеспечением мер профилактики коронавируса, сообщили в правительстве Бурятии.



- Мы не ослабляем работу по профилактике распространения COVID-19. Наша задача – помочь школам начать и продолжить учебный процесс в штатном режиме. Задача сегодня - обеспечить максимальную безопасность для начала учебного года без вспышек ковида. Поэтому меры профилактики должны быть в полном объёме во всех местах торговли, общепита, на общественном транспорте. Для этого работают мобильные группы. Сейчас уже начинается подготовка родителей к школе, и в торговых центрах, во всех местах торговли ожидаем увеличение потока посетителей. К этому нужно быть готовыми, - обратился к членам оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр Мордовской.



В продолжаются рейдовые мероприятия. За минувшие сутки в Улан-Удэ проверено 335 организаций, проведено 635 профилактических бесед. В нескольких организациях общественного питания выявлено несоблюдение требования о вакцинации сотрудников.



- Все, кто работает с людьми, должны ответственно отнестись к их здоровью. Так же как с работников общепита требуется санитарная книжка для того, чтобы не допустить риски инфицирования других людей, так же и нужна прививка от коронавируса. Прошу обратить внимание на соблюдение всех требований, которые сегодня эпидемиологическая служба предъявляет, - отметил зампред правительства Бурятии.



Во время рейдов выявлены очередные нарушения.



- За допуск к работе сотрудников без документов о прохождении вакцинации составлены протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц четырёх предприятий общепита: кафе «Ланч» на ул. Яковлева, закусочной «Дёнер» на ул. Туполева, паба Harat's на пр. 50-летия Октября, ресторана «Яроллов» на пр. 50-летия Октября, - сообщили в правительстве Бурятии.





