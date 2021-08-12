 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 августа

11 августа

Популярное

В Бурятии надеются не допустить вспышек ковида к началу учебного года

В Бурятии надеются не допустить вспышек ковида к началу учебного года
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В торговых центрах перед 1 сентября как раз вырастет поток посетителей

12 августа зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской провёл очередное оперативное совещание по профилактике коронавирусной инфекции.

В торговых центрах и комплексах перед началом учебного года ожидается сезонное увеличение потока покупателей. В связи с этим Мордовской отметил необходимость контроля со стороны глав муниципалитетов за обеспечением мер профилактики коронавируса, сообщили в правительстве Бурятии.

- Мы не ослабляем работу по профилактике распространения COVID-19. Наша задача – помочь школам начать и продолжить учебный процесс в штатном режиме. Задача сегодня - обеспечить максимальную безопасность для начала учебного года без вспышек ковида. Поэтому меры профилактики должны быть в полном объёме во всех местах торговли, общепита, на общественном транспорте. Для этого работают мобильные группы. Сейчас уже начинается подготовка родителей к школе, и в торговых центрах, во всех местах торговли ожидаем увеличение потока посетителей. К этому нужно быть готовыми, - обратился к членам оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр Мордовской.

В продолжаются рейдовые мероприятия. За минувшие сутки в Улан-Удэ проверено 335 организаций, проведено 635 профилактических бесед. В нескольких организациях общественного питания выявлено несоблюдение требования о вакцинации сотрудников.

- Все, кто работает с людьми, должны ответственно отнестись к их здоровью. Так же как с работников общепита требуется санитарная книжка для того, чтобы не допустить риски инфицирования других людей, так же и нужна прививка от коронавируса. Прошу обратить внимание на соблюдение всех требований, которые сегодня эпидемиологическая служба предъявляет, - отметил зампред правительства Бурятии.

Во время рейдов выявлены очередные нарушения.

- За допуск к работе сотрудников без документов о прохождении вакцинации составлены протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц четырёх предприятий общепита: кафе «Ланч» на ул. Яковлева, закусочной «Дёнер» на ул. Туполева, паба Harat's на пр. 50-летия Октября, ресторана «Яроллов» на пр. 50-летия Октября, - сообщили в правительстве Бурятии.


коронавирус профилактика день знаний

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии надеются не допустить вспышек ковида к началу учебного года
В Бурятии надеются не допустить вспышек ковида к началу учебного года
Общество, 12.08.2021
В торговых центрах перед 1 сентября как раз вырастет поток посетителей
Сотрудники МЧС из Бурятии стали самыми быстрыми в ДФО
Сотрудники МЧС из Бурятии стали самыми быстрыми в ДФО
Общество, 12.08.2021
Теперь сотрудников МЧС ждёт всероссийский этап соревнований
Известный бурятский борец будет выступать за два региона
Известный бурятский борец будет выступать за два региона
Общество, 12.08.2021
Евгений Жербаев, много лет представляющий Бурятию, отныне будет выступать в параллельном зачёте
В Улан-Удэ в точку букроссинга передали книги в необычном оформлении
В Улан-Удэ в точку букроссинга передали книги в необычном оформлении
Общество, 12.08.2021
Точка буккросинга открылась в Этнографическом музее
В улан-удэнской колонии отметили День физкультурника
В улан-удэнской колонии отметили День физкультурника
Общество, 12.08.2021
Осуждённые посоревновались на спортплощадке
В Бурятии медведи вышли из «загула»
В Бурятии медведи вышли из «загула»
Общество, 12.08.2021
После брачных «загулов» у косолапых начинается период «нажировки»
В Улан-Удэ бабушки разрешили дорожный конфликт с «Лэнд Крузером»
В Улан-Удэ бабушки разрешили дорожный конфликт с «Лэнд Крузером»
Общество, 12.08.2021
Водитель внедорожника остановил автобус из-за конфликта
Подростки убрались на набережной Улан-Удэ
Подростки убрались на набережной Улан-Удэ
Общество, 12.08.2021
Ребята собрали семь мешков с мусором
Мэрия: Более 100 тысяч улан-удэнцев могут остаться без тепла
Мэрия: Более 100 тысяч улан-удэнцев могут остаться без тепла
Общество, 12.08.2021
В администрации заявляют о критической ситуации с подготовкой улан-удэнской ТЭЦ-2
Чингис Болотов: «Мусор стал подло мельчать и нагло множиться»
Чингис Болотов: «Мусор стал подло мельчать и нагло множиться»
Общество, 12.08.2021
Очередная акция по уборке мусора прошла на Байкале
Врачи вынули из-за глаза улан-удэнца металлическую стружку
Врачи вынули из-за глаза улан-удэнца металлическую стружку
Общество, 12.08.2021
В глаз мужчины попала стружка от болгарки
В Улан-Удэ размыло дорогу в сотых кварталах
В Улан-Удэ размыло дорогу в сотых кварталах
Общество, 12.08.2021
Местные жители жалуются на опасную проезжую часть
Туристов в Бурятии просят не делать селфи с медведями
Туристов в Бурятии просят не делать селфи с медведями
Общество, 12.08.2021
Косолапые всё чаще стали выходить к отдыхающим
90% автолюбителей Бурятии пользуются телефоном за рулём
90% автолюбителей Бурятии пользуются телефоном за рулём
Общество, 12.08.2021
Многие водители не только разговаривают за рулём по телефону, но и ищут информацию  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^