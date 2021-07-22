Уроженец Бурятии рассказал Муз-ТВ про свои мечты

про BODIEV с 7:50

За четыре месяца клип «Крузак 200» набрал более четырёх миллионов просмотров.«Видимо, парень зацепил свои флоу, крутым битом, и чисто пацанской темой», - предположила корреспондент Pro-Новостей Эвелина Малинкина.Далее уроженца Бурятии сравнили с рэпером Фараоном, у которого шесть лет назад был похожий клип. Но BODIEV заверил, что он не копировал идею.- Вступление, там фортепиано, и там пацаны качают. И у тебя тоже – фортепиано и потом вы качаете. И я думаю «Хммм», - сказала Эвелина Малинкина.- Если честно, я сейчас сам удивлён, потому что это реально похоже по визуалу. Но я согласен, что это, похоже, я не отрицаю, - ответил BODIEV.Также Дагба Бодиев записал совместный трек с рэпером Ганвестом. Последний признался, что до совместной работы не был знаком с уроженцем Бурятии.- Бодиева я до фита не знал. Я с ним согласился, потому что тема мне понравилась, и почему и нет. Он клёвый парень, и с ним сделали фит, - рассказал Ганвест.Сейчас BODIEV работает над первым альбомом. Для Муз-ТВ он исполнил кусочек нового трека.