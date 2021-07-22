Уроженец Бурятии рассказал Муз-ТВ про свои мечты

Уроженец Бурятии Дагба Бодиев (BODIEV) дал эксклюзивное интервью телеканалу Муз-ТВ для передачи Pro-Новости (16+). Сюжет эфир 20 июля. Рэпер из Бурятии рассказал о своей песне «Крузак 200».
- В одно утро я проснулся, написал сначала припев. Показал сначала старшему брату, и он сказал «Срочно собирайся, езжай на студию». Мы дописали полностью трек. Даба сказал, что это хит, и я ему поверил. И он был прав, - рассказал BODIEV.
про BODIEV с 7:50За четыре месяца клип «Крузак 200» набрал более четырёх миллионов просмотров.
«Видимо, парень зацепил свои флоу, крутым битом, и чисто пацанской темой», - предположила корреспондент Pro-Новостей Эвелина Малинкина.
Далее уроженца Бурятии сравнили с рэпером Фараоном, у которого шесть лет назад был похожий клип. Но BODIEV заверил, что он не копировал идею.
- Вступление, там фортепиано, и там пацаны качают. И у тебя тоже – фортепиано и потом вы качаете. И я думаю «Хммм», - сказала Эвелина Малинкина.
- Если честно, я сейчас сам удивлён, потому что это реально похоже по визуалу. Но я согласен, что это, похоже, я не отрицаю, - ответил BODIEV.
Также Дагба Бодиев записал совместный трек с рэпером Ганвестом. Последний признался, что до совместной работы не был знаком с уроженцем Бурятии.
- Бодиева я до фита не знал. Я с ним согласился, потому что тема мне понравилась, и почему и нет. Он клёвый парень, и с ним сделали фит, - рассказал Ганвест.
Сейчас BODIEV работает над первым альбомом. Для Муз-ТВ он исполнил кусочек нового трека.
Мечтает уроженец Бурятии о банальном, как он считает. Музыкант заботится о своей семье и желает их обеспечить.
- Комфорт родным, я бы так сказал. Чтобы они не работали, чтобы они спокойно жили, чтобы мама не работала уже никогда. Это тоже банально, я думаю, одно из главных вещей.