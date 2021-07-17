В Бурятии пассажиры толкали сломавшийся автобус

Инцидент произошёл с рейсовым автобусом, выехавшим из Улан-Удэ



Днём 16 июля рейсовый автобус, выехавший из Улан-Удэ в село Саган-Нур, сломался в пути. Поломка произошла возле Тарбагатая.



Водитель не смог завести автобус, и пассажиры решили толкать его. Видео появилось в паблике ves_ulan_ude.



- Люди уже четыре часа просто так сидят в автобусе и ждут непонятно что. Сказали, что автобус выехал, но на самом деле никого нет, - заявила автор видео. – Да и вообще в целом, человек везде опоздал, куда хотел доехать. И как билет обратно взять, нет онлайн-касс по районам, даже обычных касс как таковых в населённых пунктах нет. Продают в магазинах, где непонятно по какой цене их толкают. Нет чёткого расписания, маршрутка поедет, когда заполнится!



В минтрансе Бурятии подтвердили информацию о том, что маршрутный автобус на замену сломавшему приехал не скоро. Объяснили это необходимостью обязательного предрейсового медосмотра водителя. Пассажирам в министерстве транспорта принесли извинения.



- Задержка замены автобуса обусловлена необходимостью прохождения водителем предрейсового медицинского осмотра. После прохождения предрейсового медицинского осмотра водитель выехал из Саган-Нура Мухоршибирского до места стоянки сломанного автобуса. В связи с чем замена автобуса заняла много времени, - сообщили в минтрансе республики.





