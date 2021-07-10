Мишка долго обнюхивал дерево
В фотоловушку, установленную в Баргузинском лесничестве попался медведь. Хозяин тайги подошёл к дереву, долго обнюхивался, потом удалился, сообщает группа «Баргузин-инфо. 24/7».
На территории Баргузинского лесничества ведётся видеонаблюдение, отметили в группе.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в объектив фотоловушки Бичурского лесничества попала косуля, пасущаяся на поляне.
В Бурятии фотоловушка запечатлела медведя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ежесуточный прирост продолжает постепенно снижаться
Кожвендиспансер опубликовал статистические данные
На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19
Участки автодороги будут закрыты 5 и 7 августа
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Участники акции могут выиграть приз
Яна Жапова приняла участие в этапах гран-при России и Чёрного моря
Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре
Её участники должны преодолеть 34 тысячи километров вдоль границ России
В столице Приморья торжественно встретили боевые корабли, принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане
Открыт набор учащихся на смену «Байкал – природная лаборатория»
В честь пяти классиков Бурятии проводятся литературный фестиваль и онлайн-выставка
Её официальное открытие запланировано на начало сентября
Работы проведут во всех районах города
В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях