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Главе Бурятии представили проект плана по снижению выбросов в атмосферу

Главе Бурятии представили проект плана по снижению выбросов в атмосферу
Общество,  Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил главе Бурятии Алексею Цыденову проект комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу, который в дальнейшем будет утверждаться в Москве. По словам мэра, для вхождения в «Чистый воздух» к июлю 2023 года необходимо подготовить всю необходимую документацию, сформировать бюджетную заявку для федеральных властей

Напомним, Улан-Удэ включен в федеральный проект «Чистый воздух» с 2024 года. Сейчас федеральное финансирование – единственный возможный источник кардинального решения проблем воздуха в Улан-Удэ.

Игорь Шутенков отметил, что у Бурятии сжатые сроки для предъявления федеральным властям убедительных доказательств предлагаемых мероприятий, чтобы претендовать на финансирование. Ведь есть города, которые раньше Улан-Удэ стали участниками проекта «Чистый воздух», но они пока не получили ни копейки, поскольку не успели в необходимые сроки подготовить проектные документы для финансирования.

- Один пункт мы выполнили – мы включены в федеральный проект. Теперь главное – усилиями множества министерств и ведомств детально проработать все пункты нашего плана, – пояснил мэр.

Алексею Цыденову был представлен расширенный диагностический материал по проблеме. По данным БИП СО РАН, наибольший вклад, почти 2/3 выбросов в атмосферу генерирует частный сектор. Только на Левобережье расположены 27 тысяч домов, 11 тысяч из которых расположены в Советском районе Улан-Удэ и 16 тысяч – в СНТ Иволгинского района. Совокупный объём выбросов загрязняющих веществ – более 48 тысяч тонн в год. Улан-Удэ находится в Иволгино-Удинской впадине, что делают воздух в период Азиатского антициклона невыносимым – превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в отопительный сезон 2020/21 года доходило до 30-кратного показателя.



- Мы единственный город в России, в котором 67 тысяч частных домов, отапливающихся дровами и углём. У проблемы загрязнения атмосферы Улан-Удэнской агломерации нет единого решения. Только комплексом мер – от правового регулирования ТЭЦ и автономных кочегарок, до реконструкции электросетевого хозяйства и реконструкции котельных для производства бездымного топлива можно очистить воздух. Сейчас мы нацеливаемся на экологическое обоснование всех пунктов плана – это очень важно, все предложения должны быть подкреплены расчётами экологов, – заявил Игорь Шутенков.

Участники совещания сравнили вероятные затраты на решение проблемы загрязнения атмосферы частным сектором. На реконструкцию сетей электроснабжения для перевода частного сектора на электрообогрев понадобится 5,8 млрд рублей. На строительство сетей газоснабжения в частный сектор затраты будут не менее 100 млрд рублей. Сети теплоснабжения с разводкой по частным домам – будут стоить 116 млрд. Снос частного сектора Левого Берега, Комушки и других микрорайонов потребует 147 млрд рублей и ввод в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья.

- Наиболее реальным выглядит перевод частного сектора на электрообогрев. Однако для населения он пока значительно дороже привычного отопления домов дровами и каменным углём. Поэтому участники совещания обсуждали, каким образом снизить расходы частного сектора, чтобы люди платили за отопление не более, чем при отоплении дровами. Например, обсуждалось расширение или сдвижка по часам «ночного тарифа» для населения, и субсидирование электрического тарифа, которое потребует дополнительных не менее полумиллиарда рублей в год, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Вторым важным пунктом в комплексном плане является внедрения в город технологий бездымного топлива. Опыт того же Красноярска доказал, что такая технология эффективно влияет на снижение выбросов в воздух в сибирских городах. Улан-Батор, окружённый кольцом из 200 тысяч юрт, полностью победил смог благодаря бездымному топливу и субсидированию электротопления. На совещании также обсудили варианты, которые не приведут к увеличению затрат жителями Улан-Удэ и агломерации затрат на отопление своих жилищ бездымным топливом.

Кроме того, комплексный план содержит разделы с обновлением подвижного состава транспорта, строительство новых узлов улично-дорожной сети, развертывание системы мониторинга, комплексное озеленение города и т. д.

В завершении 1,5 часового совещания глава Бурятии поручил продолжить работу, чтобы обеспечить предложенные мероприятия финансированием.

- Программу, представленную сегодня берем за основу. Но для того, чтобы обеспечить предложенные мероприятия финансированием, надо работать дальше. Наша доказательная база должна быть безупречной, – подчеркнул Алексей Цыденов.
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