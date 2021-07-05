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В Улан-Удэ поднимаются реки

В Улан-Удэ поднимаются реки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
До выхода на пойму пока неблизко

В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенге на 5 июля составляет 182 cм. За сутки вода прибавилась на 4 см. Уровень воды в реке Уде на сегодня равен 173 см., за сутки +6 см.

До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см. Критическая отметка - 330 см; на Уде - 230 см, критическая отметка - 400 см., сообщили в администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные также отмечались высокие показатели повышения воды. Так, в субботу сутки вода в Селенге поднялась на18 см., в Уде - на 5 см. Это было связано с затяжными дождями.

На этой неделе ожидается жаркая погода.
река уровень воды
 
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