До выхода на пойму пока неблизко
В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенге на 5 июля составляет 182 cм. За сутки вода прибавилась на 4 см. Уровень воды в реке Уде на сегодня равен 173 см., за сутки +6 см.
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До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см. Критическая отметка - 330 см; на Уде - 230 см, критическая отметка - 400 см., сообщили в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные также отмечались высокие показатели повышения воды. Так, в субботу сутки вода в Селенге поднялась на18 см., в Уде - на 5 см. Это было связано с затяжными дождями.
На этой неделе ожидается жаркая погода.
В Улан-Удэ поднимаются реки
Общество, Фото:
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