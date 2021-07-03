В Улан-Удэ за сутки вода в Селенге поднялась на 18 см

На ситуацию повлияли дожди
В администрации Улан-Удэ предоставили данные гидрологической обстановки на 3 июля.
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Уровень воды в реке Селенге составляет 168 cм. За сутки вода поднялась на18 см. Уровень воды в реке Уде составляет 165 см. За сутки вода поднялась на 5 см.
Рост наблюдается из-за прошедших дождей. По информации Бурятского гидрометцентра, на следующей неделе осадков не ожидается, отмечают в управлении по ЧС.
До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. На реке Уде - 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀
Как сообщал «Байкал-Daily», в зоне возможного подтопления живут более 18 тысяч
улан-удэнцев.
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