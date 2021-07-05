В Закаменском районе в июне зарегистрировали три пары мальчиков-двойняшек
30 июня в Бурятии Закаменским районным отделом ЗАГС зарегистрирована третья двойня с начала года. Примечательно, что все три двойни родились в июне и все мужского пола.
В семье Дмитрия и Анастасии из села Баянгол Закаменского района 12 июня, в День России, родились мальчики. Назвали малышей Аюр и Очир, это третий и четвёртый ребёнок по счёту в семье. Специалисты отдела поздравили родителей с пополнением, вручили документы детей и пожелали здоровья, терпения и всех жизненных благ, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что в Закаменском районе двойни были зарегистрированы 18 и 25 июня этого года.
В районе Бурятии за месяц родилась третья двойня
Общество, Фото:
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