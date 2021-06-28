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В Бурятии в большой многодетной семье родились двойняшки

В Бурятии в большой многодетной семье родились двойняшки
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчики стали восьмым и девятым ребёнком в семье

25 июня в Закаменском районе была зарегистрирована вторая двойня с начала года, сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Бурятии.

Как и в первом случае, это мальчики. Их назвали Владислав и Павел.

Специалисты отдела ЗАГС вручили главные документы детей – свидетельства о рождении, а также справки на получение единовременного пособия.

Двойняшки родились в уже многодетной семье, они стали восьмым и девятым по счёту детьми.
дети многодетные семьи
 
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