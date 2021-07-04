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Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19

Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приостановили работу театров, саун, фудкортов и др.

В Иркутской области ужесточаются ограничительные меры. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.

По 18 июля приостанавливается деятельность театров, концертных залов, цирков и иных организаций отдыха и развлечения, включая детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а также предоставление услуг общественного питания в фудкортах.

Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации потребуется наличие документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц не старше 18 лет), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения).

Для допуска к занятию спортом в фитнес-центрах, спортзалах (и других объектах физической культуры и спорта) необходимо будет представить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Те же требования будут предъявляться для посещения кинотеатров (за исключением лиц не старше 18 лет).

В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории рекомендовано возобновить работу «дежурных» групп в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена).

На период с 5 июля по 2 августа отменяется выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях.

Отменяется фестиваль русской оперы, который должны были провести Иркутская областная филармония и архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Также отменяется проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере «Мандархан» в июле-августе.

Мэру Иркутска рекомендовано отменить вторую и третью оздоровительные смены в детском оздоровительном лагере «Байкал».

В загородных стационарных оздоровительных организациях будет обеспечиваться одномоментный заезд всех работников организаций на период работы смены; выезд и возвращение работников в период одной смены будет невозможен.

Жителям рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов до стабилизации эпидемиологической обстановки.

- Во время второй волны я говорил, что система здравоохранения работает на запредельных нагрузках. Так вот, сейчас ситуация повторяется, а нагрузка на скорую помощь стала еще выше. Врачи снова работают на пределе сил и, конечно, им нужна помощь. Не устаю обращать внимание на соблюдение профилактических и ограничительных мер. Если не будут соблюдаться эти ограничения, то количество заболевших будет расти! Ситуация очень сложная. Призываю всех жителей нашего региона: давайте поможем врачам, соблюдайте масочный режим, делайте прививки! От соблюдения профилактических мер зависит ваше здоровье и ваше будущее, здоровье и жизнь ваших близких, - обратился губернатор Игорь Кобзев.

Сегодня, 4 июля губернатор Кобзев выйдет проведёт прямой эфир в Instagram по поводу эпидемиологической ситуации в регионе. Вместе с ним на связь выйдут министр здравоохранения региона Яков Сандаков и первый заместитель министра здравоохранения Анна Данилова, главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев и главный врач Иркутской городской клинической больницы №1 Любовь Лялина.

Совместный эфир пройдёт на официальной странице главы региона @kobzevnasvyazi, аккаунте «Вести-Иркутск» @vestiirkutsk, министерства здравоохранения Иркутской области @minzdrav_38 и Центра управления регионом @tsur_38.


коронавирус Иркутская область
 
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