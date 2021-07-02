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Писатель из Бурятии участвует в премии «Дальний Восток»

Писатель из Бурятии участвует в премии «Дальний Восток»
Общество,  Фото:pixabay.com
В прошлом году представитель Бурятии стал лучшим в одной из номинаций

На соискание общероссийской литературной премии им. Владимира Арсеньева 89 заявок подали писатели из 20 регионов России. География участников в 2021 году расширилась, работы пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Воронежской, Тверской, Калужской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Амурской и Сахалинской областей, Бурятии, Башкортостана, Якутии, Пермского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев.

Из заявленных работ оргкомитет премии принял более 63-х. В том числе одного писателя из Бурятии. Его имя станет известно позже. Участники будут названы 30 сентября 2021 года при объявлении длинного списка премии.

30 ноября оргкомитет объявит список финалистов. В декабре будут объявлены произведения-лауреаты, авторы которых получат по 500 тысяч рублей. Награждение пройдет в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева учреждена по инициативе полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Премия присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке.

Владимир Арсеньев (1872 – 1930 годы) – русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году победителем премии в номинации «Короткая проза» стал писатель из Бурятии Константин Сонголов. Он получил приз в 500 тысяч рублей.


писатели премии
 
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