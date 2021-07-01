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В Бурятии до конца недели дождливо

В Бурятии до конца недели дождливо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики представили прогноз на ближайшие дни

В Бурятии до конца недели будет дождливо. По прогнозу синоптиков, до воскресенья будут идти дожди, но при этом температура воздуха станет несколько выше.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +17,+22, местами по крайнему северу до +27.

В субботу, 3 июля, также местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +21,+26, местами +16,+21.

В воскресенье, 4 июля, будет более сухая погода. Ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +23,+28, местами +17,+22.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели за два дня в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков.

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