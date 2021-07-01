Синоптики представили прогноз на ближайшие дни
В Бурятии до конца недели будет дождливо. По прогнозу синоптиков, до воскресенья будут идти дожди, но при этом температура воздуха станет несколько выше.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +17,+22, местами по крайнему северу до +27.
В субботу, 3 июля, также местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +21,+26, местами +16,+21.
В воскресенье, 4 июля, будет более сухая погода. Ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +23,+28, местами +17,+22.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели за два дня в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков.
В Бурятии до конца недели дождливо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Александра в годовалом возрасте удочерила американка из штата Висконсин
Добровольцев просят о помощи обеспеченные владельцы шикарных домов
Сергей Ханхареев дал интервью по поводу обязательной вакцинации от коронавируса и введённого локдауна
10 лет назад праздник отмечали с невиданным размахом
Молодому человеку «приписали» дом матери, лишённой родительских прав
В деле разбиралась прокуратура
В тот день погибли десять лётчиков
Владивосток и Улан-Удэ объединяет ряд проблем – от малочисленных парков до зашкаливающих цен на квартиры
Новые выплаты положены беременным и одиноким родителям
Тракторист отработал 100 часов обязательных работ
Конкурс провёл Российский центр защиты леса
Горячая вода по улицам Боевая и Конечная появится к обеду
За сутки коронавирус унёс жизни сразу 23 человек
Женщина благодарила медиков, едва сдерживая слёзы
Под наблюдением находятся три термоточки