В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса

Запрещены банкеты, корпоративы и другие торжественные мероприятия



В Иркутской области вводятся дополнительные ограничения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.



Режим работы предприятий общественного питания ограничен с 6:00 до 23:00 по местному времени (за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих на вынос). Соответствующие изменения в указ губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев. Напомним, аналогичный режим работы предприятий общепита действовал с октября 2020 года по январь 2021 года.



Согласно изменениям, государственная регистрация брака возможна при присутствии не более десяти человек. При этом запрещается на период с 29 июня по 26 июля 2021 года (два инкубационных периода) проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.



Могут проводиться спортивные мероприятия с количеством не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей. На период с 29 июня по 26 июля запрещено проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. При этом ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших лиц.



Данная ранее рекомендация работодателям по переводу 30% работников на дистанционную работу не будет касаться привитых либо переболевших лиц.



Также уточнён порядок тестирования работников вахты и сезонных работников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе в части ускорения процедуры тестирования привитых работников.



Контролирующим органам рекомендовано направлять на территории вахтовых посёлков в целях проведения проверок только привитых либо переболевших сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

