 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июня

28 июня

Популярное

В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса

В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Запрещены банкеты, корпоративы и другие торжественные мероприятия

В Иркутской области вводятся дополнительные ограничения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Режим работы предприятий общественного питания ограничен с 6:00 до 23:00 по местному времени (за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих на вынос). Соответствующие изменения в указ губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев. Напомним, аналогичный режим работы предприятий общепита действовал с октября 2020 года по январь 2021 года.

Согласно изменениям, государственная регистрация брака возможна при присутствии не более десяти человек. При этом запрещается на период с 29 июня по 26 июля 2021 года (два инкубационных периода) проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.

Могут проводиться спортивные мероприятия с количеством не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей. На период с 29 июня по 26 июля запрещено проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. При этом ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших лиц.

Данная ранее рекомендация работодателям по переводу 30% работников на дистанционную работу не будет касаться привитых либо переболевших лиц.

Также уточнён порядок тестирования работников вахты и сезонных работников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе в части ускорения процедуры тестирования привитых работников.

Контролирующим органам рекомендовано направлять на территории вахтовых посёлков в целях проведения проверок только привитых либо переболевших сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область коронавирус карантин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка
В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка
Общество, 29.06.2021
Любовь Трифонова 47 лет трудилась в женской консультации
В Бурятии восстанавливают мост через ручей Голубой
В Бурятии восстанавливают мост через ручей Голубой
Общество, 29.06.2021
Работы осложняются тем, что ручей теперь бежит в два потока
В Бурятии впервые выращивают лиственницу
В Бурятии впервые выращивают лиственницу
Общество, 29.06.2021
Теперь в течение двух лет лесников ждёт кропотливый труд и уход за сеянцами
В Бурятии на кладбищах выросло количество похорон
В Бурятии на кладбищах выросло количество похорон
Общество, 29.06.2021
Лама рассказал, что такой картины на кладбище никогда не видел
Глава Бурятии: «Не хочешь – не прививайся, но работай, где не опасно для других»
Глава Бурятии: «Не хочешь – не прививайся, но работай, где не опасно для других»
Общество, 29.06.2021
В Бурятии непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг
В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных
В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных
Общество, 29.06.2021
На помощь Бурятии, где не хватает медицинского кислорода, пришёл Красноярский край
В Бурятии опровергли слухи о закрытии поста контроля
В Бурятии опровергли слухи о закрытии поста контроля
Общество, 29.06.2021
Вопросы возникли по посту контроля в Иволгинском районе
В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео
В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео
Общество, 29.06.2021
Танкисты преодолели водную преграду глубиной до пяти метров
С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду
С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду
Общество, 29.06.2021
Техника устраняет затопления на самых проблемных участках
В Бурятии ловят безмасочников на рейсовых автобусах
В Бурятии ловят безмасочников на рейсовых автобусах
Общество, 29.06.2021
В республике ужесточили контроль масочного режима на межмуниципальном транспорте
В селе в Бурятии табун лошадей пугает детей
В селе в Бурятии табун лошадей пугает детей
Общество, 29.06.2021
В деревне ищут владельца животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^