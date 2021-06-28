Мужчина признался в совершённом преступлении
Как сообщал «Байкал-Daily», в Чите задержали 30-летнего педофила. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
По данным следствия, днём 21 июня обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних мальчиков в недостроенном здании, расположенном на улице Токмакова.
Обвиняемый был задержан в ходе совместной работы следователей и полицейских. На допросе он признался в инкриминируемом ему преступлении. Проведена проверка показаний обвиняемого на месте.
26 июня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого уголовного дела, сообщили в пас СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите арестовали подозреваемого в надругательстве над мальчиками
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