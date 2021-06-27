МЧС просит жителей Бурятии не поджигать тополиный пух

Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха



Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям с просьбой не поджигать тополиный пух.



- Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара. Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, детская шалость) может привести к возгоранию, - напоминают в МЧС.



Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха, особенно вблизи деревянных построек. Также нужно тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ.



На предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения;



- Необходимо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха и хранить спички (зажигалки) в недоступном для детей месте. В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101, - напомнили в МЧС.

