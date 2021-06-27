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МЧС просит жителей Бурятии не поджигать тополиный пух

МЧС просит жителей Бурятии не поджигать тополиный пух
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха

Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям с просьбой не поджигать тополиный пух.

- Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара. Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, детская шалость) может привести к возгоранию, - напоминают в МЧС.

Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха, особенно вблизи деревянных построек. Также нужно тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ.

На предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения;

- Необходимо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха и хранить спички (зажигалки) в недоступном для детей месте. В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101, - напомнили в МЧС. 
МЧС пожар
 
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