Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха
Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям с просьбой не поджигать тополиный пух.
- Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара. Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, детская шалость) может привести к возгоранию, - напоминают в МЧС.
Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха, особенно вблизи деревянных построек. Также нужно тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ.
На предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения;
- Необходимо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха и хранить спички (зажигалки) в недоступном для детей месте. В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101, - напомнили в МЧС.
МЧС просит жителей Бурятии не поджигать тополиный пух
Общество, Фото:
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