Всего в регионе около 4,5 тысяч коек для лечения коронавируса
Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По распоряжению министерства здравоохранения Иркутской области дополнительные койки развернули в Иркутской городской больнице №1, Братской городской больнице №3, Качугской районной больнице, Ангарской больнице скорой медицинской помощи.
- Мы оперативно наращиваем коечный фонд по различным учреждениям. В частности, с завтрашнего дня вынуждены почти полностью перевести под ковидный госпиталь первую иркутскую больницу. Всего там будет развёрнуто 300 коек, - сказал министр.
Сейчас в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции.
В Иркутской области развернули более 300 ковидных коек
Общество, Фото:
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