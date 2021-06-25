В Иркутской области развернули более 300 ковидных коек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего в регионе около 4,5 тысяч коек для лечения коронавируса



Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



По распоряжению министерства здравоохранения Иркутской области дополнительные койки развернули в Иркутской городской больнице №1, Братской городской больнице №3, Качугской районной больнице, Ангарской больнице скорой медицинской помощи.



- Мы оперативно наращиваем коечный фонд по различным учреждениям. В частности, с завтрашнего дня вынуждены почти полностью перевести под ковидный госпиталь первую иркутскую больницу. Всего там будет развёрнуто 300 коек, - сказал министр.



Сейчас в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции.

