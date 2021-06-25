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В Иркутской области развернули более 300 ковидных коек

В Иркутской области развернули более 300 ковидных коек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Всего в регионе около 4,5 тысяч коек для лечения коронавируса

Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По распоряжению министерства здравоохранения Иркутской области дополнительные койки развернули в Иркутской городской больнице №1, Братской городской больнице №3, Качугской районной больнице, Ангарской больнице скорой медицинской помощи.

- Мы оперативно наращиваем коечный фонд по различным учреждениям. В частности, с завтрашнего дня вынуждены почти полностью перевести под ковидный госпиталь первую иркутскую больницу. Всего там будет развёрнуто 300 коек, - сказал министр.

Сейчас в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции.
коронавирус Иркутская область
 
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