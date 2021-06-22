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В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков

В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков
Общество,  Фото:из архива
Незаконной деятельностью мужчина занимался с 2019 года

В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Забайкальского края. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

В судебном заседании установлено, что мужчина в апреле 2019 года подыскал информацию об организованной группе, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков. Забайкалец вступил в группу и стал выполнять указания членов группы, поступавшие через Интернет.

При извлечении свёртка с наркотиками из тайника преступник задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
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