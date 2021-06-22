Незаконной деятельностью мужчина занимался с 2019 года
В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Забайкальского края. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
В судебном заседании установлено, что мужчина в апреле 2019 года подыскал информацию об организованной группе, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков. Забайкалец вступил в группу и стал выполнять указания членов группы, поступавшие через Интернет.
При извлечении свёртка с наркотиками из тайника преступник задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков
Общество, Фото:
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