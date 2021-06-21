В Бурятии юные лесники выращивают мальков хариуса

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Ребята наблюдают за ростом малышей хариуса и записывают все наблюдения



На Баргузинском рыбоводном заводе в Бурятии юные лесники из школьного лесничества «Друзья леса» выращивают мальков чёрного хариуса.



Не так давно ребята заложили икринки хариуса на инкубацию, а уже сегодня появились совсем маленькие рыбёшки.



- Пока эти крохи называются личинками. После того, как они вылупились из икринок, специалисты поместили их в специальные бассейны, где их будут откармливать. Затем, когда они станут мальками и наберут определённую массу – их выпустят в реку Ина, - сообщила руководитель школьного лесничества Дина Ахмадулина.



Ребята наблюдают за ростом малышей хариуса и записывают все наблюдения. Так дети готовятся ко всероссийскому юниорскому лесному конкурсу «Подрост», где юные лесники со всей России представляют свои научно-исследовательские работы.



- Мы очень долго ждали, когда из маленьких икринок появятся крохотные рыбки. Сейчас мы следим за тем, чтобы в бассейнах было достаточно кислорода и корма. В скором времени, когда они чуть-чуть подрастут, мы начнем их взвешивать и рассматривать под микроскопом для нашего исследования, - поделилась юный лесник Александра.





По информации республиканского агентства лесного хозяйства

