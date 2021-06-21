Ребята наблюдают за ростом малышей хариуса и записывают все наблюдения
На Баргузинском рыбоводном заводе в Бурятии юные лесники из школьного лесничества «Друзья леса» выращивают мальков чёрного хариуса.
Не так давно ребята заложили икринки хариуса на инкубацию, а уже сегодня появились совсем маленькие рыбёшки.
- Пока эти крохи называются личинками. После того, как они вылупились из икринок, специалисты поместили их в специальные бассейны, где их будут откармливать. Затем, когда они станут мальками и наберут определённую массу – их выпустят в реку Ина, - сообщила руководитель школьного лесничества Дина Ахмадулина.
Ребята наблюдают за ростом малышей хариуса и записывают все наблюдения. Так дети готовятся ко всероссийскому юниорскому лесному конкурсу «Подрост», где юные лесники со всей России представляют свои научно-исследовательские работы.
- Мы очень долго ждали, когда из маленьких икринок появятся крохотные рыбки. Сейчас мы следим за тем, чтобы в бассейнах было достаточно кислорода и корма. В скором времени, когда они чуть-чуть подрастут, мы начнем их взвешивать и рассматривать под микроскопом для нашего исследования, - поделилась юный лесник Александра.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
В Бурятии юные лесники выращивают мальков хариуса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спецсредство, которым обрабатывают трамваи и маршрутки, безопасно для пассажиров
Мужчина выдал себя, разведя костёр во дворе дома
Посещение пациентов в реанимации разрешено не только родственникам
Ребята наблюдают за ростом малышей хариуса и записывают все наблюдения
Впрочем, к концу недели обещают дожди
Синоптики прогнозируют жару с грозами
Событие состоялось на севере республики
Прирост заболеваемости COVID-19 за неделю произошёл в основном за счёт детей до 17 лет
Категорически запрещены костры и мангалы
Подарок сделали ко Дню медицинского работника
Среди трёх медалей две золотые
Будет прекращена работа на предприятиях, торговых центрах и магазинах
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам
Оскорблённый мужчина обратился в прокуратуру
Собственник жилья добивался своих денег через суд