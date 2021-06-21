Событие состоялось на севере республики
14 июня в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии состоялась церемония открытия памятного знака «Подарившим вторую жизнь». Событие приурочили ко Всемирному дню донора крови.
- Нижнеангарский филиал станции переливания крови работает с 2006 года. В Северо-Байкальском районе насчитывается около 500 доноров, из них 37 почётных, - рассказали в Службе крови Бурятии.
В Бурятии открыли памятный знак донорам
Общество, Фото:
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