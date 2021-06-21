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В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Категорически запрещены костры и мангалы

В Улан-Удэ запрет на посещение городских лесов продлили до 13 июля.

- С 23 июня по 13 июля в лесах Улан-Удэ ограничено пребывание людей, запрещён въезд транспортных средств, проведение определённых видов работ в связи с пожароопасной обстановкой. Распоряжение администрации об этом подписано 18 июня, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Исключение сделано для работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, деятельностью по воспроизводству лесов и уходу за ними, лесозащитными работами.

Горожанам разрешено отдыхать только на островах Комсомольский и Богородский и на футбольном поле на Верхней Берёзовке.

Возможны посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц. Однако проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов города ограничено.

Категорически запрещено в лесах разводить костры, проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. Запрещено приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием мангалов.

Несанкционированные въезды в леса будут перекрыты. Одновременно начнётся усиление патрулирования, устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов.

За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

19 апреля постановлением правительства Бурятии в республике был введён особый противопожарный режим.

Лес
 
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