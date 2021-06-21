В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

Категорически запрещены костры и мангалы



В Улан-Удэ запрет на посещение городских лесов продлили до 13 июля.



- С 23 июня по 13 июля в лесах Улан-Удэ ограничено пребывание людей, запрещён въезд транспортных средств, проведение определённых видов работ в связи с пожароопасной обстановкой. Распоряжение администрации об этом подписано 18 июня, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Исключение сделано для работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, деятельностью по воспроизводству лесов и уходу за ними, лесозащитными работами.



Горожанам разрешено отдыхать только на островах Комсомольский и Богородский и на футбольном поле на Верхней Берёзовке.



Возможны посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц. Однако проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов города ограничено.



Категорически запрещено в лесах разводить костры, проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. Запрещено приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием мангалов.



Несанкционированные въезды в леса будут перекрыты. Одновременно начнётся усиление патрулирования, устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов.



За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.



19 апреля постановлением правительства Бурятии в республике был введён особый противопожарный режим.



