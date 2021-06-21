Листвянка вошла в топ-10 мест отдыха без толп туристов





Спрос на летний отдых остаётся очень высоким. Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены отдыхающими. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные посёлки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно этим летом отдохнуть без толпы народа.По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для отдыха в небольших курортных посёлках от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешёвый отдых без толпы туристов в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке.Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.1. Николаевка, Крым2. Мисхор, Крым3. Морское, Крым4. Голубицкая, Краснодарский край5. Кабардинка, Краснодарский край6. Джемете, Краснодарский край7. Листвянка, Иркутская область8. Яровое, Алтайский край9. Ильинский, Карелия10. Посёлок Сосново, Ленинградская область