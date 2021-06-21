Листвянка вошла в топ-10 мест отдыха без толп туристов

Спрос на летний отдых остаётся очень высоким. Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены отдыхающими. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные посёлки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно этим летом отдохнуть без толпы народа.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для отдыха в небольших курортных посёлках от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешёвый отдых без толпы туристов в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.
Десять популярных курортных посёлков, где можно отдохнуть без толпы туристов:
1. Николаевка, Крым
2. Мисхор, Крым
3. Морское, Крым
4. Голубицкая, Краснодарский край
5. Кабардинка, Краснодарский край
6. Джемете, Краснодарский край
7. Листвянка, Иркутская область
8. Яровое, Алтайский край
9. Ильинский, Карелия
10. Посёлок Сосново, Ленинградская область