Дизайнер из Бурятии борется за 1 млн на реалити-шоу

- Пустыня – это как образ с одной стороны и смерти, где кончается природа, жизнь природы, с другой стороны – где начинается что-то другое. Это возрождение, перерождение, поэтому все ткани, использованные в образе – это остатки из моей прошлой коллекции. Это все кусочки, межлекальные выпады, то есть вторая жизнь как бы ткани, - объяснила ведущей улан-удэнка.





Дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева участвует в шоу «Lamoda. Реалити в моде» (6+) интернет-магазина Lamoda. Она уже успешно прошла первый конкурс.В реалити-шоу 10 молодых дизайнеров борются за приз в 1 млн рублей на создание собственной коллекции для продажи её на Lamoda. Передача выходит каждую среду и продлится до 16 июня. И каждую неделю участники будут выполнять креативные задания. Своим опытом с дизайнерами поделятся представители модных брендов, а также стилисты и авторы крупных телеграм-каналов о моде.В рамках первого творческого состязания дизайнерам дали домашнее задание – придумать яркий, уникальный образ для фестиваля или мероприятия, Надежде досталась тема - вечеринка в пустыне. Все участники должны были тщательно продумать образ, сделать выкройки, но сшить наряд уже на площадке конкурса в течение трёх часов.Ведущая Карина Нигай, fashion-эксперт, инфлюенсер, стилист и основательница онлайн-школы моды и стиля высоко оценила работу Надежды Абзаевой.- Это очень крутая концепция, ты молодец, мне пока всё нравится. Но имей в виду, мне в любой момент может разонравиться, - отозвалась Карина Нигай.Во время показа всем членам жюри также понравилась работа Надежды Абзаевой.- Красивый наряд. Сложная работа, наверное, в плане именно работы, техники. Одна из лучших, которые были сегодня, - похвалила стилист Катя Гуссе.- Мне понравилось, соответствует цвет и фактура ткани. И достаточно элегантно, - поделилась своим мнением Ольга Шаповал, руководитель отдела бренда и контента Lamoda.Стилист и основатель образовательного проекта School Gosh Гоша Карцев отметил, что всё-таки одежда для мероприятия в пустыне должна чуть-чуть защищать человека. А наряд, представленный уроженкой Бурятии - для слишком комфортной вечеринки.- Зато с точки зрения конструкции и с точки зрения работы это одна из самых сложных работ, которые были представлены на подиуме, - ответила ему Анна Лебсак-Клейманс, соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group.Дизайнер из Улан-Удэ прошла в следующий тур.