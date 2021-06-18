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В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Чертенкова

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Чертенкова
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорожники демонтировали старое покрытие и бордюры

В Улан-Удэ полным ходом идёт ремонт дороги по улице Чертенкова. Здесь идут трамваи, нескольких городских маршрутов общественного транспорта, находится школа №48 и городская поликлиника №6. Дорога нуждалась в ремонте из-за большого числа трещин, ям и выбоин, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Подрядная организация ООО «Легион-1» демонтировала старое асфальтобетонное покрытие и бордюры. Сейчас строители устанавливают бортовые камни. Далее в ходе ремонта дорожники отремонтируют старые тротуары и построят новые. Также на дороге появятся новые площадки на автобусных остановках. В завершение ремонтных работ специалисты выполнят мероприятия по безопасности дорожного движения - установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.

Всего на ремонт дороги выделено около 54 млн рублей. Протяжённость ремонтируемой дороги – 2 км.
дорожный ремонт дороги
 
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