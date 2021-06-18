В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Чертенкова

Дорожники демонтировали старое покрытие и бордюры



В Улан-Удэ полным ходом идёт ремонт дороги по улице Чертенкова. Здесь идут трамваи, нескольких городских маршрутов общественного транспорта, находится школа №48 и городская поликлиника №6. Дорога нуждалась в ремонте из-за большого числа трещин, ям и выбоин, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Подрядная организация ООО «Легион-1» демонтировала старое асфальтобетонное покрытие и бордюры. Сейчас строители устанавливают бортовые камни. Далее в ходе ремонта дорожники отремонтируют старые тротуары и построят новые. Также на дороге появятся новые площадки на автобусных остановках. В завершение ремонтных работ специалисты выполнят мероприятия по безопасности дорожного движения - установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.



Всего на ремонт дороги выделено около 54 млн рублей. Протяжённость ремонтируемой дороги – 2 км.

