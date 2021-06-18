В Иркутской области выдержала экзамен собака-спасатель Ирэль

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В завалах организаторы разместили еду, чтобы попробовать сбить собак с толку



В Коченевском районе Новосибирской области завершились учебно-методические сборы расчетов кинологической службы МЧС Сибирского федерального округа. Любимица иркутских пожарных и спасателей – лабрадор-ретривер Ирэль – успешно прошла аттестацию. Она получила допуск к участию в поисково-спасательных работах, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.



В экзамен для кинологических расчётов включены этапы, имитирующие последствия природных и техногенных катастроф. Задача собаки и кинолога – выполнить поиск и спасение людей в сложных условиях. Норматив – найти двух пострадавших за 20 минут, а для категории класса «А» - троих.



Работали экзаменуемые на разрушенных складах в посёлке, искали «пострадавших» и в близлежащем лесу. Ведь к поиску заблудившихся туристов и грибников кинологические расчёты МЧС привлекаются регулярно.



Воспитанием Ирэль занимаются кинологи специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области. Добродушная и умная собака родом из Ногинского питомника. На службе – с 2016 года. Боец опытный – на счету десятки успешных поисковых операций. И сейчас во время сертификационных испытаний она в очередной раз подтвердила свою профпригодность под контролем строгих судей. А они оценивали и слаженность работы кинологического расчёта. Для спасательного дела важны не только выносливость, послушание и уверенность обозначения дрессированной собаки, но и умение наставника настраивать собаку на работу, четкость управления.



В завалах организаторы разместили еду, чтобы попробовать сбить собак с толку. Но обученные животные не отвлекались на аппетитную приманку. При нахождении условных пострадавших они подавали голос, чтобы кинологи пробрались на место и могли подтвердить находку.



- Здесь нашу Ирэль прозвали «торпедой». Первого «пострадавшего», находившегося в руинах, она нашла в течение минуты. Второго – за пять минут. На поиски третьего ушло 18. Действовала собака с повреждённой лапой – небольшую травму получила на первом этапе – в ходе проверки послушания и ловкости. При выполнении одного из упражнений получила растяжение. После осмотра ветеринарами, испытания мужественно продолжила, чуть прихрамывая. Но на качестве выполняемой работы это не сказалось, - рассказал кинолог специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области Иван Харченко.



Он также подчеркнул, что задача специалиста – адаптировать своего питомца к экстремальным условиям поиска пострадавших, ведь собакам-спасателям приходится работать в сложнейших условиях. Они должны спокойно переносить полеты на авиатранспорте, длительные поездки. Тренировки проводятся с использованием естественных природных усложнений – в дождь, снег и в жару, в темное время суток. Четвероногим спасателям также создают искусственные преграды, используя различные раздражители: запаховые, физические, термические, звуковые.



Привлечение служебных собак к поисково-спасательным операциям увеличивает вероятность обнаружения пострадавшего или потерявшегося до 90%.



Кинологические расчёты, успешно выдержавшие экзамены, получили аттестацию сроком на два года. В случае необходимости любому аттестованному расчету может быть назначена внеочередная проверка.



