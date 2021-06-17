Всего клещи покусали в республике свыше 1000 человек
В начале лета в Бурятии был зафиксирован первый случай клещевого энцефалита. К сегодняшнему дню число жителей, подхвативших клещевой боррелиоз, выросло с двух до четырёх.
- Зарегистрировано девять случаев инфекций, передающихся клещами: один случай клещевого вирусного энцефалита, четыре случая клещевого боррелиоза, четыре случая клещевого риккетсиоза, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
По данным на 17 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1 062 человека, из них 324 детей. Это на 41 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках.
Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.
Запланировано привить более 77 тысяч человек. На 17 июня привито более 59 тысяч человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.
В Бурятии растёт число заболевших клещевым боррелиозом
Общество, Фото:
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