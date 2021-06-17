Постановка должна была завершить театральный сезон
Спектакль Бурятского театра драмы получит грант правительства республики, сообщили в пресс-службе театра.
По итогам конкурса Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева получит грант на постановку спектакля Олега Юмова «Үхэжэ ядашаһан король». В основу спектакля легла пьеса французского драматурга, одного из основоположников эстетического течения абсурдизма Эжена Ионеско «Король умирает».
В постановке задействованы разные поколения артистов, в том числе народная артистка России Лариса Егорова, народный артист Бурятии Баста Цыденов, народный артист Бурятии Баярто Ендонов, народная артистка Бурятии Надежда Мунконова и другие.
Репетиции постановки уже шли в театре. Премьера спектакля была назначена на 1, 2, 3 июля. Планировалось, что постановка «Үхэжэ ядашаһан король» завершит 89-й театральный сезон Буряад театра. Но из-за введения дополнительных ограничительных мер в республике премьера перенесена на осень.
Гранты правительства Бурятии также получат Государственный русский драматический театр имени Бестужева, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», Бурятский государственный академический театр оперы и балета и др.
Возрастное ограничение 12+
Спектакль Бурдрамы получит грант на спектакль Олега Юмова
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сервисы помогут клиентам минимизировать риски при работе с контрагентами
Сейчас спасатели и пожарные обделены республиканскими госнаградами
На трассе «Байкал» прошло мероприятие «Скорость»
Об отмене фестиваля сообщил глава Бурятии
Осуждённые сразились с приглашённым мастером
Медвежата, которых сняла фотоловушка, уже подросшие
Подросткам провели экскурсию и рассказали об основах буддизма
Главный санврач Бурятии призвал молодёжь не уповать на авось
У многих беременных поражены лёгкие
Владелец автомобиля изменил цифру «4» на цифру «1»
На зональном первенстве команда заняла второе место
Один из концертов прошёл на территории инфекционной больницы
Военно-технический форум «Армия-2021» обещает много интересного
Рейтинг возглавила река Волга
Больше половины жителей Дальнего Востока не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию