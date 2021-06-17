Спектакль Бурдрамы получит грант на спектакль Олега Юмова

Постановка должна была завершить театральный сезон



Спектакль Бурятского театра драмы получит грант правительства республики, сообщили в пресс-службе театра.



По итогам конкурса Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева получит грант на постановку спектакля Олега Юмова «Үхэжэ ядашаһан король». В основу спектакля легла пьеса французского драматурга, одного из основоположников эстетического течения абсурдизма Эжена Ионеско «Король умирает».



В постановке задействованы разные поколения артистов, в том числе народная артистка России Лариса Егорова, народный артист Бурятии Баста Цыденов, народный артист Бурятии Баярто Ендонов, народная артистка Бурятии Надежда Мунконова и другие.



Репетиции постановки уже шли в театре. Премьера спектакля была назначена на 1, 2, 3 июля. Планировалось, что постановка «Үхэжэ ядашаһан король» завершит 89-й театральный сезон Буряад театра. Но из-за введения дополнительных ограничительных мер в республике премьера перенесена на осень.



Гранты правительства Бурятии также получат Государственный русский драматический театр имени Бестужева, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», Бурятский государственный академический театр оперы и балета и др.





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