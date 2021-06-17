В Бурятии возможны грозы

Временами ожидается порывистый ветер



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 17 июня, в горах возможен мокрый снег, днём по республике местами небольшие кратковременные дожди, возможны локальные грозы.



Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.



В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-17 м/с. Температура днём +20,+22.



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