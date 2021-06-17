Временами ожидается порывистый ветер
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 17 июня, в горах возможен мокрый снег, днём по республике местами небольшие кратковременные дожди, возможны локальные грозы.
Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-17 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии возможны грозы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина приступил к работам, не убедившись в отключении дома от газоснабжения
Впервые на площади будет устроена масштабная система водополива
Покупка троллейбусов софинансируется из бюджета края
Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям, отмечают в епархии
Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете специального портала
В этом году в мусоре после очистки каналов часто находят медицинские маски
Выставки работают в обычном режиме
Мужчина оскорбил сотрудника полиции, будучи пьяным
Горожане вынуждены ждать в очередях несколько часов
В Бурятии стартовала операция «Курорт-2021»
Сурхарбан отложили на 2022 год
План по вакцинации выполнен на 44 %
Ряд законопроектов приняло Заксобрание
Военно-патриотический парк «Патриот» появится на острове Комсомольский
11 из них до недавнего времени функционировали в обычном режиме