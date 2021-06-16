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В Братске полицейская собака нашла пропавшего ребёнка

В Братске полицейская собака нашла пропавшего ребёнка
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мальчик гулял по дворам с психически больным человеком

В Братске благодаря служебно-розыскной собаке Гефест полицейские нашли пропавшего семилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Днём в дежурную часть полиции Братска обратилась мать первоклассника. Женщина рассказала, уже несколько часов не может самостоятельно найти семилетнего сына. По словам матери, утром ребёнок ушёл на улицу искать потерянное зарядное устройство для смартфона и домой не вернулся.

С первых же минут к поискам подключился кинолог Иван Степин и немецкая овчарка Гефест.

- Я попросил мать вынести вещи ребёнка. Занюхав эти вещи, с последнего места, где видели ребёнка, собака вывела меня к школе, - рассказывает кинолог Иван Степин.

В школе прапорщик полиции Степин вместе с коллегами изучил камеры видеонаблюдения. В объектив одной из них попал пропавший ребёнок. Он шёл по школьному двору в сопровождении неизвестного мужчины.

В сложившейся ситуации не исключалась версия о том, что мальчик может стать жертвой преступления. Сыщики составили ориентировку с внешностью человека и передали её всем патрульным экипажам.

Вскоре участковый заметил ребёнка, идущего со взрослым, и окликнул обоих. При виде человека в форме мужчина пытался убежать. Но в итоге он был доставлен в дежурную часть нарядом ППС.

Разбираясь в обстоятельствах инцидента, полицейские выяснили, что компанию мальчику составил 29-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием. В течение нескольких часов он ходил жилому сектору с ребёнком, пытаясь быть полезным в поисках зарядного устройства. Никаких противозаконных действий он не совершал.

Мама ребенка поблагодарила полицейских за проделанную работу и особенно овчарку Гефеста. Ведь именно пёс абсолютно верно указал путь следования мальчика, тем самым кратно снизив географию поиска.

Гефест не впервые помогает в розыскной работе. В прошлом году собака верно указала местонахождение двоих детей 7 и 9 лет, ушедших из дома в поселке Зяба Братского района. Тогда их след оборвался на железнодорожном переезде. Информированные работники локомотивных бригад заметили ребят и передали сведения о них правоохранителям.
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