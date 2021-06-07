 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В Бурятии установят скульптуру волка

В Бурятии установят скульптуру волка
Общество,  Фото:предоставлено Баиром Цыцыковым
Волк – тотем одного из родов баргузинских бурят

В Баргузинской долине в местности Буксыкен скоро будет установлена скульптура волка – тотема (животное, иногда растение или какой-нибудь предмет, являющиеся предметом культа и считающиеся обычно родоначальником племени – прим. ред.) одного из родов.

- На Буксыкене (7 нарhанда – в местности «Семь сосен») есть место поклонения рода Оторшо Шоно. У нас, у баргузинских бурят, всего семь племен, одно из них Шоно, а это ответвление – Оторшо Шоно. Каждый год здесь проводится молебен, и в этом году решили также установить скульптуру – тотем рода, - рассказал «Байкал-Daily» ведущий мероприятий Баир Цыцыков, уроженец Баргузинского района, председатель землячества «Баргузин».



Авторы работы - скульпторы Евгений Болсобоев, председатель Союза художников Бурятии, и Владимир Иванов. «Конструкция очень тяжёлая, на одних лапах бы не выдержала свой вес, и потому есть опора», - отметил Баир Цыцыков. Организовали сбор средств на изготовление статуи, а также устраивают сейчас молебен, который пройдёт 13 июня, религиозная организация шаманов Баргузинской долины «Бархан Уула»: председатель Борис Цыбикович Цыцыков, а также шаман Бадма Раднаевич Базаров.

- По замыслу волк - это благородное животное, оно смотрит на мимо проезжающих людей, - добавил уроженец района.

Скульптура появится не на самом родовом месте, а возле дороги.

скульптура Баргузинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите появилась новая творческая арт-площадка для молодёжи
В Чите появилась новая творческая арт-площадка для молодёжи
Общество, 07.06.2021
Она представляет собой комплекс из нескольких сцен на открытом воздухе
В Улан-Удэ отпраздновали стрижку овец
В Улан-Удэ отпраздновали стрижку овец
Общество, 07.06.2021
Участникам праздника показали обряд катания войлока и весь цикл стрижки овец
В Улан-Удэ состоится первая выставка архитектора Джейрана Уланова
В Улан-Удэ состоится первая выставка архитектора Джейрана Уланова
Общество, 07.06.2021
Среди его работ – оформление аэропорта в столице Бурятии и городские скульптурные композиции, созданные с Александром Мироновым
Шахматисты из Агинского округа стали призёрами всероссийского фестиваля
Шахматисты из Агинского округа стали призёрами всероссийского фестиваля
Общество, 07.06.2021
Команда старшей группы была второй в номинации «Турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников»
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
Общество, 07.06.2021
Военнослужащие уничтожили бронетехнику и бойцов условного противника
Бурятия присоединилась к акции «Чистые берега Евразии»
Бурятия присоединилась к акции «Чистые берега Евразии»
Общество, 07.06.2021
На берегу Байкала участниками акции было собрано около 600 кг мусора
В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова
В Улан-Удэ доставлены 8 колоколов для собора в парке Орешкова
Общество, 07.06.2021
Для завершения колокольного комплекса предполагается изготовить ещё 5 колоколов
В Селенгинском районе Бурятии открылась выставка Владимира Поспелова
В Селенгинском районе Бурятии открылась выставка Владимира Поспелова
Общество, 07.06.2021
На выставке в Новоселенгинском музее представлено 12 работ художника
В Бурятии завершились два турнира по баскетболу
В Бурятии завершились два турнира по баскетболу
Общество, 07.06.2021
Победителями соревнований стали команды «Лара» и «БГУ»
В Бурятии установят скульптуру волка
В Бурятии установят скульптуру волка
Общество, 07.06.2021
Волк – тотем одного из родов баргузинских бурят
Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области
Борцы Бурятии выиграли 14 медалей в Иркутской области
Общество, 07.06.2021
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по вольной борьбе памяти Юрия Хойлова
Власти Бурятии ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19
Власти Бурятии ужесточили ограничения для борьбы с COVID-19
Общество, 07.06.2021
Усиление ограничений коснулось ряда отраслей – от вузов до общепита
В Забайкалье восстановлен проезд по подтопленным дорогам
В Забайкалье восстановлен проезд по подтопленным дорогам
Общество, 07.06.2021
На некоторых участках проехать можно только на грузовых автомобилях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^