В Бурятии установят скульптуру волка









В Баргузинской долине в местности Буксыкен скоро будет установлена скульптура волка – тотема (животное, иногда растение или какой-нибудь предмет, являющиеся предметом культа и считающиеся обычно родоначальником племени – прим. ред.) одного из родов.- На Буксыкене (7 нарhанда – в местности «Семь сосен») есть место поклонения рода Оторшо Шоно. У нас, у баргузинских бурят, всего семь племен, одно из них Шоно, а это ответвление – Оторшо Шоно. Каждый год здесь проводится молебен, и в этом году решили также установить скульптуру – тотем рода, - рассказал «Байкал-Daily» ведущий мероприятий Баир Цыцыков, уроженец Баргузинского района, председатель землячества «Баргузин».Авторы работы - скульпторы Евгений Болсобоев, председатель Союза художников Бурятии, и Владимир Иванов. «Конструкция очень тяжёлая, на одних лапах бы не выдержала свой вес, и потому есть опора», - отметил Баир Цыцыков. Организовали сбор средств на изготовление статуи, а также устраивают сейчас молебен, который пройдёт 13 июня, религиозная организация шаманов Баргузинской долины «Бархан Уула»: председатель Борис Цыбикович Цыцыков, а также шаман Бадма Раднаевич Базаров.- По замыслу волк - это благородное животное, оно смотрит на мимо проезжающих людей, - добавил уроженец района.Скульптура появится не на самом родовом месте, а возле дороги.