В Улан-Удэ отпраздновали стрижку овец

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея народов Забайкалья

Участникам праздника показали обряд катания войлока и весь цикл стрижки овец



В Улан-Удэ 5 июня состоялся праздник стрижки овец. Посетители забайкальского бурятского комплекса этнографического музея познакомились с одним из символов кочевой культуры – овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.



- Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребёнка, на погребальной церемонии, - сообщает пресс-служба этнографического музея.



Сотрудниками музея был показан весь цикл стрижки овец. Участники фольклорного ансамбля «Тоонто» представили реконструкцию обряда катания войлока, исполнили народные песни, танцевали ёхор и угощали посетителей зелёным чаем с молоком.

