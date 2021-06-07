Участникам праздника показали обряд катания войлока и весь цикл стрижки овец
В Улан-Удэ 5 июня состоялся праздник стрижки овец. Посетители забайкальского бурятского комплекса этнографического музея познакомились с одним из символов кочевой культуры – овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.
- Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребёнка, на погребальной церемонии, - сообщает пресс-служба этнографического музея.
Сотрудниками музея был показан весь цикл стрижки овец. Участники фольклорного ансамбля «Тоонто» представили реконструкцию обряда катания войлока, исполнили народные песни, танцевали ёхор и угощали посетителей зелёным чаем с молоком.
В Улан-Удэ отпраздновали стрижку овец
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